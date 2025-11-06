Save the Dating – Amori in corso da stasera su NOVE: ospiti e quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Save the Dating – Amori in corso va in onda da stasera, giovedì 6 novembre 2025, alle 21:30 su NOVE (canale 9 DTT, Sky 149, tivùsat 9) e in streaming su discovery+. I conduttori sono i comici Marta Zoboli e Gianluca De Angelis (in arte semplicemente Marta e Gianluca) per un format originale in cui la stand-up comedy incontra il dating.

In ogni episodio 13 single si sfidano in 3 giochi comici (“Dating bar”, “Finger” e “Love ring”) per trovare l’anima gemella, tra sketch e improvvisazioni. Ospite della prima puntata Vincenzo De Lucia, per la prima volta in tv nei panni di Maria De Filippi e Lilli Gruber.

Save the Dating – Quante puntate

La seconda stagione di Save the Dating va in onda su NOVE dal 6 novembre 2025 in prima serata alle 21,30. Sono previste quattro puntate (ogni giovedì: 6, 13, 20 e 27 novembre).