Sarabanda – Il Torneo dei Campioni è uno speciale evento del celebre quiz musicale condotto da Enrico Papi, che torna in prima serata su Italia 1 dopo il successo dell’edizione estiva su Canale 5 (dal 21 luglio al 31 agosto 2025). Questa edizione speciale, prodotta da Banijay Italia, vede i cinque campioni più longevi della stagione sfidarsi in una gara all’ultima nota per conquistare il titolo di “Super Campione” e un montepremi da 100.000 euro.

L’evento si articola in due puntate, in onda martedì 9 e mercoledì 10 settembre 2025, a partire dalle ore 21:20 circa, (in streaming su Mediaset Infinity). Il format mantiene i giochi cult come la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30, arricchiti da un inedito 10×60 nella finalissima per decretare il vincitore assoluto. Qui come funziona ogni gioco del quiz.

Enrico Papi, icona del programma dal 1997, guiderà la serata con il suo inconfondibile stile ironico e il tormentone “Mooseca!”, che ha reso Sarabanda un cult della TV italiana. Basato sul format internazionale “Name That Tune”, il torneo enfatizza la velocità nel riconoscere i titoli di canzoni da brevi frammenti musicali, spaziando tra pop, rock, classici italiani e internazionali. Le due puntate elimineranno progressivamente i concorrenti fino alla sfida finale tra i due superstiti.

Chi sono i campioni

I cinque campioni in gara sono stati selezionati tra i dieci campioni dell’edizione estiva 2025, scelti per il numero di puntate vinte e la longevità in gara. Ecco chi sono:

Francesco Gruosso (Gengis Khan): 27 anni, di Aversa (Caserta), raccoglitore ecologico. Recordman assoluto con 17 puntate da campione. Appassionato di astrologia, ha un cane di nome Woody e saluta il pubblico con “Buonasera popolo di Sarabanda”. È uno dei favoriti per la sua resistenza.

Marco Briano (Scacco Matto): 26 anni, di Savona, revisore contabile e scacchista (terzo in Italia). Possiede l’orecchio assoluto, che gli permette di riconoscere e riprodurre note al volo. Campione in carica con 8 puntate, è l’unico ad aver vinto il montepremi da 126.000 euro completando il 7×30. Suona il piano e sogna un viaggio in camper seguendo il Tour de France.

Giuliano Vacca: 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza. Fan sfegatato dei Bon Jovi, è stato il primo campione della stagione con 6 puntate vinte. Porta energia giovanile e una solida preparazione rock.

Francesco Blasetti (Bisturi): 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia). Diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, ha vinto 3 puntate. Già trionfatore del Torneo dei Campioni di “Don’t Forget the Lyrics” nel 2024, porta un approccio chirurgico e preciso alla gara.

Ilaria Sambinello: 37 anni, di Milano, impiegata amministrativa. Appassionata di Beatles e cruciverba, ha vinto 2 puntate. Fidanzata da 9 anni e proprietaria della cagnolina Gianna, è nota per la sua grinta e il approccio riflessivo, in contrasto con i “tamarri” del gruppo.

