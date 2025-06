Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Sarabanda Celebrity è il quiz musicale condotto da Enrico Papi, tornato in prima serata su Italia 1 il 25 maggio 2025, prodotto da Banijay Italia. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro (uomini contro donne), si sfidano in giochi musicali che combinano tradizione e novità, con l’obiettivo di accumulare punti e jolly per il gioco finale “7×30”, dove un concorrente deve indovinare sette brani in 30 secondi. I giochi includono:

Playlist: indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio, vincendo chi raggiunge 7 punti.

Pentagramma: ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa; vince chi ricostruisce due strofe su tre.

Cantante Misterioso: artisti nascosti rispondono a domande sulla loro identità.

Rubajolly: sfida diretta tra due concorrenti per conquistare un jolly.

Compilation e Medley: altre prove musicali per accumulare punti.

La prima puntata (25 maggio 2025) ha visto la squadra femminile (Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi, Orietta Berti) contro quella maschile (Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia, Rosa Chemical), con cantanti misteriosi come Mal e Scialpi.

La seconda puntata (1° giugno 2025) ha schierato Anna Tatangelo, Nina Zilli, Iva Zanicchi e Rebecca Staffelli contro Fausto Leali, Max Giusti, Pierdavide Carone e Alvin.

