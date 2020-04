Sapiens – Un solo pianeta, ultima puntata 4 aprile 2020: dai continenti alla deriva agli uomini

Il 4 aprile 2020, alle 20:30 su Raitre, va in onda l’ottava ed ultima puntata di Sapiens-Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, che accompagnerà il pubblico in un viaggio che vuole aumentare la consapevolezza nel pubblico di quanto sia preziosa la Terra e, quindi, la necessità di salvaguardarla.

Sapiens, l’ultima puntata

Nell’ultima puntata Mario Tozzi spiegherà come i grandi eventi che hanno stravolto la Terra siano stati fondamentali nell’evoluzione dell’uomo stesso. Dalla formazione dei supercontinenti alla concentrazione delle risorse in regioni particolari, queste situazioni hanno contribuito a tracciare la traiettoria dei sapiens dal Neolitico fino alle civiltà tecnologiche di oggi.

La storia dei sapiens è scritta nelle rocce, nei minerali, nelle piante ed in ogni materia che abbiamo imparato ad estrarre, modificare, lavorare, utilizzare. Ma la storia dei sapiens è stata anche segnata da guerre, civiltà distrutte e scoperte.

In questa puntata, Tozzi si è recato in Puglia, dal faraglione e la falesia di Vieste (FG) come testimonianza geologica delle piattaforme carbonatiche che si formavano 100 milioni di anni; alla Grotta dei Cervi (LE) con i suoi pittogrammi risalenti al Neolitico; ma anche al Ponte di Canosa (BAT) del II secolo d.c, come esempio nella lavorazione della pietra e nell’uso del legno.

Tra i luoghi visitati, anche le Saline Margherita di Savoia (BAT), tra le più grandi e antiche d’Europa, luogo di estrazione e lavorazione del sale ricavato sfruttando l’energia del sole e Nardò (LE), città interamente costruita con la Pietra Leccese una risorsa prodotta dalle particolari condizioni climatiche pugliesi e dalla capacità degli uomini di sfruttarne de conseguenze geologiche.

Sapiens, streaming

E’ possibile vedere Sapiens in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.