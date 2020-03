Sapiens – Un solo pianeta, 28 marzo 2020: I divoratori del pianeta

Il 28 marzo 2020, alle 20:30 su Raitre, va in onda la settima puntata di Sapiens-Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, che accompagnerà il pubblico in un viaggio che vuole aumentare la consapevolezza nel pubblico di quanto sia preziosa la Terra e, quindi, la necessità di salvaguardarla.

Sapiens, la settima puntata

Per la settima puntata Mario Tozzi ha preparato un viaggio nel mondo del “food”, partendo dalla consapevolezza che l’uomo, oggi, sta letteralmente divorando il pianeta, con 7,5 miliardi di bocche da sfamare. La produzione intensiva di cibo può provocare, però, un impatto che la Terra non potrebbe sostenere.

In particolare, la grande quantità di carne consumata dagli uomini ha portato nel corso del tempo a deforestazione, inquinamento, danni alle riserve idrogeologiche e ai terreni e perdita di interi habitat naturali. Nella puntata, Tozzi cercherà di capire se è vero che consumare carne inquina più di un’auto, se è vero che negli oceani non c’è più pesce, se la maggior parte dei prodotti da supermercato sono davvero a base di mais, se è eticamente sopportabile allevare animali in modo intensivo e se il futuro sia dei vegetariani.

Sapiens, streaming

E’ possibile vedere Sapiens in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.