Santocielo, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Santocielo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Santocielo – Trama

Santocielo è una commedia natalizia del 2023 diretta da Francesco Amato. Prodotto da Tramp Limited e Medusa Film, il film è un mix di umorismo surreale, satira sociale e fantasia religiosa, con Ficarra e Picone al centro di una storia irriverente e leggera.

In Paradiso, l’umanità è considerata una delusione: egoista, guerrafondaia e incapace di migliorare nonostante millenni di tempo. Dio (Giovanni Storti, di Aldo, Giovanni e Giacomo) e l’Assemblea Celeste decidono di inviare un nuovo Messia per dare un’ultima chance. L’angelo prescelto è Aristide (Valentino Picone), un angelo pasticcione e sognatore che lavora all’ufficio smistamento preghiere.

Il suo compito è toccare il grembo di una donna prescelta per farla diventare la nuova Madonna. Ma Aristide sbaglia clamorosamente: invece di una donna, tocca il ventre di Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un vicepreside bigotto, maschilista e in crisi con la moglie Giovanna (Barbara Ronchi). Nasce così una situazione assurda e comica, con Nicola “incinto” del Messia, aiutato da Suor Luisa (Maria Chiara Giannetta).

Santocielo – Cast

Salvo Ficarra → Nicola Balistreri (il vicepreside “incinto”)

Valentino Picone → Aristide (l’angelo maldestro)

Barbara Ronchi → Giovanna (moglie di Nicola)

Maria Chiara Giannetta → Suor Luisa

Giovanni Storti → Dio