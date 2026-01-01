Santocielo, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Santocielo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Santocielo – Trama
Santocielo è una commedia natalizia del 2023 diretta da Francesco Amato. Prodotto da Tramp Limited e Medusa Film, il film è un mix di umorismo surreale, satira sociale e fantasia religiosa, con Ficarra e Picone al centro di una storia irriverente e leggera.
In Paradiso, l’umanità è considerata una delusione: egoista, guerrafondaia e incapace di migliorare nonostante millenni di tempo. Dio (Giovanni Storti, di Aldo, Giovanni e Giacomo) e l’Assemblea Celeste decidono di inviare un nuovo Messia per dare un’ultima chance. L’angelo prescelto è Aristide (Valentino Picone), un angelo pasticcione e sognatore che lavora all’ufficio smistamento preghiere.
Il suo compito è toccare il grembo di una donna prescelta per farla diventare la nuova Madonna. Ma Aristide sbaglia clamorosamente: invece di una donna, tocca il ventre di Nicola Balistreri (Salvo Ficarra), un vicepreside bigotto, maschilista e in crisi con la moglie Giovanna (Barbara Ronchi). Nasce così una situazione assurda e comica, con Nicola “incinto” del Messia, aiutato da Suor Luisa (Maria Chiara Giannetta).
Santocielo – Cast
Salvo Ficarra → Nicola Balistreri (il vicepreside “incinto”)
Valentino Picone → Aristide (l’angelo maldestro)
Barbara Ronchi → Giovanna (moglie di Nicola)
Maria Chiara Giannetta → Suor Luisa
Giovanni Storti → Dio