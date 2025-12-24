Santa Messa su Rai1: ecco la programmazione della Vigilia di Natale con Zecchino d’Oro e Concerto dalla Scala

24/12/2025 Luca Landoni Notizie tv, Rai1 0

Mercoledì 24 dicembre, Rai 1 dopo lo Speciale Giubileo dell’anno scorso, trasmette la Messa della Vigilia. La Santa Messa di Natale va infatti in onda alle ore 21:50 in diretta sulla rete ammiraglia e in streaming su RaiPlay.

Si tratta della Santa Messa della Notte di Natale (Messa di Mezzanotte), celebrata da Papa Leone XIV in Mondovisione dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. Durata: circa 100 minuti, a cura di: TG1 e Rai Vaticano, in collegamento con Vatican Media. Telecronaca: Ignazio Ingrao

Questo appuntamento tradizionale chiude la programmazione della Vigilia di Natale su Rai 1, che comprende anche il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala (mattina, ore 10:40) e lo Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia (pomeriggio dalle 16:40).

Concerto di Natale dal Teatro alla Scala

Alle ore 10:40l Maestro Lorenzo Viotti dirige Orchestra e Coro del Teatro alla Scala nel Concerto di Natale 2025, con un programma che accosta Gounod a Poulenc. Con le voci di Krassimira Stoyanova (soprano), Julien Behr (tenore) e Markus Eiche (basso).

