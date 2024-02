Sanremo 2024, la programmazione Rai

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il Festival di Sanremo 2024 non è solo la rassegna di cinque serate in onda dal 6 al 10 febbraio su Raiuno, ma una serie di eventi che coinvolgono tutto il palinsesto delle tre reti Rai, in vario modo. Dalla tv alla radio, la tv di Stato offre al proprio pubblico una copertura molto vasta di programmi e contenuti dedicati al Festival.

Raiuno

Ovviamente, Raiuno riserva la maggior parte dello spazio agli eventi legati a Sanremo. A cominciare dall’aftershow VivaRai2… VivaSanremo!, con Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e Alessia Marcuzzi, per la prima volta proprio da Sanremo; ma anche dal PrimaFestival, in compagnia di Paola & Chiara con Mattia Stanga e Daniele Cabras nei panni di inviati speciali.

La settimana del Festival si concluderà, come da tradizione, con il tradizionale appuntamento di Domenica In in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, domenica 11 febbraio alle 14:00, ma che per l’occasione si prolungherà fino alle 19:55. Mara Venier ospiterà sul palco del Teatro Ariston tutti e trenta i cantanti in gara che riproporranno il brano presentato durante il Festival appena concluso. A commentare le varie esibizioni, come sempre, un parterre di opinionisti composto da personaggi del mondo dello spettacolo e da giornalisti in rappresentanza delle più importanti testate nazionali.

Nella giornata di sabato 10 febbraio, in piena attesa della serata finale del Festival, Caterina Balivo e Marco Liorni condurranno dal palco Sanremese di Piazza Colombo, le edizioni speciali de La Volta Buona dalle 14:00 alle 16:00 con cantanti e protagonisti, e ItaliaSì, dalle 17:00 alle 18:15, con Marco Liorni inviterà a salire sul podio di ItaliaSì – allestito per l’occasione sul palco della piazza – cantanti, musicisti, giornalisti e tanti altri protagonisti della più amata kermesse musicale d’Italia. Un grande spettacolo dal vivo, con il consueto pubblico di appassionati, gruppi di fan e i tanti spettatori che canteranno e balleranno con Marco e i suoi ospiti.

XXI Secolo, condotto da Francesco Giorgino dedicherà la puntata del 5 febbraio ai 70 anni della Rai e all’evento Festival di Sanremo. Gigi Marzullo, invece, darà il suo contributo al Festival con Sottovoce – Speciale Festival di Sanremo, una serie di incontri, nella notte di Raiuno, per ripercorrere le 73 edizioni del passato. Racconti, ricordi e riflessioni con ospiti in studio e le tappe fondamentali delle scorse edizioni con filmati dei momenti più suggestivi. Uno sguardo particolare ai conduttori e ai vincitori delle varie edizioni e un momento musicale dal vivo per ricordare una canzone. Sempre nella notte di Raiuno, Rai Cultura aprirà una finestra sul 74° Festival di Sanremo anche nei programmi Cinematografo, Mille e un Libro e Applausi.

Tanti altri i programmi che si collegheranno con la Riviera ligure per vivere da vicino l’appuntamento più atteso dell’anno. Da lunedì 5 a lunedì 12 febbraio a Uno Mattina (alle 08:35) Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla racconteranno l’attesa e i commenti a caldo a conclusione della manifestazione e lo faranno con un parterre d’eccezione composto da giornalisti e personaggi dello spettacolo e della musica. Non mancheranno oltre ad analisi e giudizi sulle canzoni in gara, commenti sugli aspetti di cultura e costume anche attraverso i numerosi contributi filmati che riproporranno le fasi salienti della kermesse. Gli inviati Domenico Marocchi e Massimo Tosi porteranno il programma dietro le quinte con interviste, servizi esclusivi e collegamenti in diretta. La tradizione vuole che anche quest’anno verranno consegnati a sorpresa ai protagonisti in gara, divertenti gadget di Unomattina. La giornalista Antonia Varini racconterà l’altro festival, quello visto e commentato dai social.

A seguire anche Storie Italiane (alle 09.50) sarà interamente dedicato alla kermesse canora. In studio Eleonora Daniele racconterà e commenterà le cinque serate, i protagonisti e le canzoni in gara con giornalisti, esperti, critici, e gli artisti che hanno calcato in passato il palco dell’Ariston. Talk sanremesi che saranno accompagnati da servizi filmati, interviste, anticipazioni e immagini che hanno fatto la storia del Festival. E poi collegamenti in diretta dalla “Città dei fiori” con gli inviati, Mario Acampa e Vittorio Introcaso per vivere l’atmosfera, gli ospiti e gli artisti di questa edizione.

A È sempre mezzogiorno! (alle 11:55) Antonella Clerici avrà un inviato speciale nella città dei fiori: ad Alfio Bottaro – simpatico factotum di studio – ha dato il compito di portare conforto ai cantanti che partecipano alla competizione. Per rinfrancare corpo e spirito, mangiar bene è importante, e così Alfio si collegherà in diretta con lo studio milanese del programma per portare un vero e proprio “kit di sopravvivenza” agli artisti, per trovare energia e conforto. Ogni giorno è previsto un collegamento con uno degli ospiti più amati dal pubblico. Riuscirà poi Alfio a portare a compimento la missione più importante, e cioè consegnare il pacco regalo colmo di prelibatezze ad Amadeus, conduttore della kermesse canora? Lo si scoprirà nel corso della settimana.

Alle 14:00 a La Volta Buona, il salotto di Caterina Balivo in diretta dalla sede di Roma, ospiterà ogni giorno grandi ospiti e opinionisti musicali esperti, per commentare i rumors e seguire le ultime notizie provenienti dalla città dei fiori. Non mancheranno poi i collegamenti con tre inviati fissi del programma, tra i quali ci sarà anche un importante inviato speciale, molto legato alla

kermesse.

A La Vita In Diretta, Alberto Matano seguirà la 74ª edizione del Festival di Sanremo con ospiti, giornalisti e inviati. Da Sanremo, Giovanna Civitillo svelerà il dietro le quinte della Kermesse, Pierpaolo Pretelli racconterà il lato social del Festival, Raffaella Longobardi presidierà l’iconica passerella di fronte al Teatro Ariston. Diretta sempre aperta con gli artisti dalla storica porta carraia con Barbara Di Palma, dalla Sala Stampa con Luca Forlani e con Giuseppe di Tommaso e le sue cronache mondane. Da Roma in studio con Alberto Matano insieme a Iva Zanicchi tanti ospiti e protagonisti della canzone e dello spettacolo.

Nel weekend l’appuntamento sarà su Raiuno con Uno Mattina in Famiglia (sabato 10 febbraio alle 08:30) condotto da Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli: la puntata sarà dedicata in gran parte al Festival e ad un primo bilancio delle serate andate in onda, con il collegamento in diretta davanti all’Ariston e in altri luoghi significativi con l’inviata Maria Elena Fabi, mentre i conduttori in studio, converseranno con protagonisti vecchi e nuovi del mondo della musica e del costume. La puntata di domenica 11 febbraio durerà un’ora in più del consueto orario, fino alle 10:30. Verrà riproposta la canzone vincitrice e tutto lo spazio sarà dedicato a questo importante appuntamento televisivo, con il collegamento in diretta da Sanremo, ospiti e commentatori, rivivendo i momenti più iconici delle serate appena trascorse e le interviste realizzate durante la settimana sanremese.

Pino Strabioli nella puntata di sabato 10 febbraio de Il Caffè, alle 06:05 su Rai 1 e alle 18:00 su Rai5, dedicherà un’ampia pagina alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Collegamenti dalla Città dei Fiori, ospiti in studio, aneddoti e curiosità sull’avvenimento musicale più importante dell’anno.

Raidue

Su Raidue, Tiberio Timperi con Anna Falchi e Flora Canto, a I Fatti Vostri (alle 11:10), racconteranno il Festival in compagnia di Mary Segneri che si collegherà con lo studio dal green carpet del Teatro Ariston, intervisterà gli artisti in gara, gli opinionisti e i giornalisti per commentare le esibizioni, i momenti salienti della serata precedente, i look e tutte le notizie legate alla kermesse. L’inviata realizzerà anche dei vox populi che saranno lanciati in diretta.

Nel pomeriggio, Pierluigi Diaco con BellaMa’ (alle 15:25) sarà affiancato nella conduzione eccezionalmente da Nancy Brilli. Sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2024 con un cast eccezionale: Rosanna Cancellieri e Adriana Volpe che commenteranno il festival insieme a Rita Forte, Annalisa Minetti, Minnie Minoprio e Manuela Villa che ogni giorno canteranno dal vivo le canzoni immortali di Sanremo, accompagnate dalla resident band di ragazzi della generazione Z, gli Infierì. In collegamento da Sanremo cinque inviati: Angela Achilli, Raffaella Di Gregorio, Monica Lapadula, Angela Martucci e Domenico Restuccia, in arte il Dottor Web.

Domenica 11 febbraio, Citofonare Rai2 alle 10:30 raccoglierà le prime impressioni dopo la finale, con due inviati speciali: Antonella Elia che, con il suo inconfondibile stile, si aggirerà tra le strade della città dei fiori regalando momenti unici e divertenti e Domenico Marocchi che svelerà retroscena e curiosità direttamente dalla kermesse. Con loro non mancheranno i collegamenti e gli scoop. In studio, come sempre, ci saranno Valeria Graci e Gene Gnocchi con le loro rubriche irriverenti dedicate al Festival della Canzone Italiana.

Raitre

Su Raitre alle 15:05 di sabato 10 febbraio Tv Talk, la trasmissione condotta da Massimo Bernardini, andrà in onda in diretta con una puntata speciale. Per analizzare al meglio l’evento, con gli inviati sul posto per cogliere giorno per giorno gli aspetti più interessanti e nascosti di questa grande macchina televisiva con filmati, testimonianze e interviste. Dal green carpet di fronte all’Ariston, inoltre, Cinzia Bancone sarà in collegamento in diretta sabato pomeriggio con i protagonisti delle serate – dai cantanti ai numerosi ospiti dell’Ariston – affiancata dalle firme giornalistiche più autorevoli sull’argomento.