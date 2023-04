Sanremo 2023 – Tra palco e realtà, su Raiuno il docu-film con Gianni Morandi

Il Festival di Sanremo 2023 è finito due mesi fa con la vittoria di Marco Mengoni e di “Due vite”. Ma c’è ancora qualcosa da raccontare? Evidentemente sì, tant’è che Raiuno torna a proporre dei contenuti originali sul Festival questa sera, lunedì 10 aprile, alle 21:45, con “Tra palco e realtà”.

Nato da un’idea di Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano, quest’ultimo anche alla regia, il docu-film racconta nuovi retroscena del Festival da un punto di vista privilegiato, quello di Gianni Morandi, che l’ultima edizione l’ha co-condotta insieme ad Amadeus.

Attraverso i suoi occhi si vedranno da vicinissimo le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e paure prima di salire sul palco più importante d’Italia.

Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano e, in particolare, raccontando il punto di vista entusiasta dei telespettatori più piccoli.

Una produzione, insomma, che vuole tornare a parlare del Festival ma raccontandone la realizzazione tecnica e non la direzione artistica. Perché per uno spettacolo imponente come Sanremo servono mesi di lavori da parte di tecnici ed esperti, per mettere in scena uno spettacolo capace di fare la storia del piccolo schermo.