Sanremo 2023: scaletta seconda serata in ordine di uscita e ospiti

Stasera, 8 febbraio, proseguirà il Festival di Sanremo 2023, che andrà in onda fino all’11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La kermesse sarà condotta da Amadeus, al quarto anno al timone del Festival, anche come direttore artistico. Al suo fianco un altro grande ex conduttore: Gianni Morandi, presente per tutte e cinque le serate. Questa seconda serata vedrà anche la presenza della conduttrice Francesca Fagnani.

Tanti gli ospiti della seconda serata: Al Bano e Massimo Ranieri, che si esibiranno anche con Gianni Morandi, il comico Angelo Duro, l’attore Francesco Arca e il celebre gruppo Black Eyed Peas.

In totale, come abbiamo avuto modo di dire, avremo 28 artisti in gara, 6 dei quali provenienti da Sanremo Giovani. Visto il numero considerevole di artisti, la presentazione delle canzoni avverrà nelle prime due serate, con 14 esibizioni a serata. Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web, con un peso di un terzo per tv e carta stampata, un terzo per le radio e un terzo per la giuria web.

Scaletta Sanremo 8 febbraio 2023 in ordine di uscita

L’ordine di uscita dei cantanti della seconda serata sarà il seguente:

WILL – Stupido (testo)

MODA’ – Lasciami (testo)

SETHU – Cause perse (testo)

ARTICOLO 31 – Un bel viaggio (testo)

LAZZA – Cenere (testo)

GIORGIA – Parole dette male (testo)

COLAPESCE DIMARTINO – Splash (testo)

SHARI – Egoista (testo)

MADAME – Il bene nel male (testo)

LEVANTE – Vivo (testo)

TANANAI – Tango (testo)

ROSA CHEMICAL – Made in Italy (testo)

LDA – Se poi domani (testo)

PAOLA & CHIARA – Furore (testo)