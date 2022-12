Sanremo 2023, i cantanti in gara

Un annuncio all’ora di pranzo, per fermare mezza Italia su quella che era una delle notizie più attese della settimana. Amadeus nell’edizione delle 13:30 di oggi, domenica 4 dicembre 2022, del Tg1, ha infatti comunicato i nomi dei ventidue Big in gara al Festival di Sanremo 2023.

Il conduttore e direttore artistico non ha detto i titoli dei brani, che saranno svelati il 16 dicembre prossimo, in occasione della serata finale di Sanremo Giovani. Ha però detto, a sorpresa, che proprio da Sanremo Giovani usciranno sei cantanti che andranno direttamente all’Ariston (e non tre come accaduto l’anno scorso). Questo vuol dire, quindi, che i cantanti in gara saranno 28.

Tra i nomi scelti da Amadeus ci sono dei richiami agli anni Novanta, un occhio al pubblico più adulto ed a quello dei giovanissimi. Senza dimenticare dei nomi di punta che tornano all’Ariston dopo anni. Ecco, quindi, i cantanti in gara a Sanremo 2023:

– Giorgia (vincitrice nel 1995)

– Articolo 31 (al debutto)

– Elodie (due partecipazioni e una co-conduzione)

– Colapesce Dimartino (una partecipazione)

– Ariete (al debutto)

– Modà (due partecipazioni)

– Mara Sattei (al debutto)

– Leo Gassmann (vincitore Nuove Proposte nel 2020)

– I cugini di Campagna (al debutto)

– Mr. Rain (al debutto)

– Marco Mengoni (vincitore nel 2013)

– Anna Oxa (quattordici partecipazioni e due vittorie)

– Lazza (al debutto)

– Tananai (una partecipazione)

– Paola e Chiara (vincitrici Nuove Proposte nel 1997)

– LDA (al debutto)

– Madame (una partecipazione)

– Gianluca Grignani (cinque partecipazioni)

– Rosa Chemical (al debutto)

– Coma_Cose (seconda partecipazione)

– Levante (una partecipazione)

– Ultimo (vincitore Nuove Proposte nel 2018)