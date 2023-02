Sanremo 2023: classifica generale della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

Dopo le prime due serate del Festival di Sanremo 2023, in onda dal 7 febbraio 2022 all’11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, è stata resa nota la classifica generale della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

I 28 artisti in gara hanno ricevuto così un primo giudizio, che non ha risparmiato sorprese. Qualcuno tra i più quotati è risultato molto basso in classifica – ci riferiamo in particolare a Ultimo e Giorgia -, mentre qualche artista ha raggiunto inaspettatamente posizioni molto alte. Ingiustamente penalizzato qualche giovane, per non parlare di Anna Oxa, la cui canzone non è certo da terzultimo posto.

Classifica generale Sala Stampa, Tv, Radio e Web a Sanremo 2023

1. MARCO MENGONI – Due vite (testo)

2. COLAPESCE DIMARTINO – Splash (testo)

3. MADAME – Il bene nel male (testo)

4. TANANAI – Tango (testo)

5. ELODIE – Due (testo)

6. COMA_COSE – L’addio (testo)

7. LAZZA – Cenere (testo)

8. GIORGIA – Parole dette male (testo)

9. ROSA CHEMICAL – Made in Italy (testo)

10. ULTIMO – Alba (testo)

11. LEO GASSMANN – Terzo cuore (testo)

12. MARA SATTEI – Duemilaminuti (testo)

13. COLLA ZIO – Non mi va (testo)

14. PAOLA & CHIARA – Furore (testo)

15. CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 (testo)

16. LEVANTE – Vivo (testo)

17. MR.RAIN – Supereroi (testo)

18. ARTICOLO 31 – Un bel viaggio (testo)

19. GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato (testo)

20. ARIETE – Mare di guai (testo)

21. MODA’ – Lasciami (testo)

22. GIANMARIA – Mostro (testo)

23. OLLY – Polvere (testo)

24. LDA – Se poi domani (testo)

25. WILL – Stupido (testo)

26. ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) (testo)

27. SHARI – Egoista (testo)

28. SETHU – Cause perse (testo)