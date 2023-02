Sanremo 2023: classifica finale con percentuali

Nella notte si è chiuso il Festival di Sanremo 2023, andato in onda dal 7 febbraio 2022 all’11 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Una vera e propria maratona, con serate dalla durata infinita per racimolare qualche punto di share in più. Sicuramente una strategia che ha pagato, ma che ha creato anche tanto malcontento nel pubblico e tra gli addetti ai lavori.

La classifica finale ha visto trionfare Marco Mengoni, vincitore annunciato di questa edizione, che ha portato a casa la vittoria in tutte le serate e, nella votazione finale, ha letteralmente stravinto. Nel gruppo dei cinque finalisti, oltre a Mengoni, sono arrivati Mr. Rain, Ultimo, Lazza e Tananai. Queste le percentuali di voti totali e del televoto:

TOTALE

1. Marco Mengoni 45.53%

2. Lazza 16.63%

3. Mr. Rain 14.45

4. Ultimo 12.25

5. Tananai 11.15

TELEVOTO

1. Marco Mengoni 32.31%

2. Ultimo 20.89%

3. Lazza 18.28%

4. Mr. Rain 17.87%

5. Tananai 11.15%

Classifica finale Sanremo 2023

1. MARCO MENGONI – Due vite (testo)

2. LAZZA – Cenere (testo)

3. MR.RAIN – Supereroi (testo)

4. ULTIMO – Alba (testo)

5. TANANAI – Tango (testo)

6. GIORGIA – Parole dette male (testo)

7. MADAME – Il bene nel male (testo)

8. ROSA CHEMICAL – Made in Italy (testo)

9. ELODIE – Due (testo)

10. COLAPESCE DIMARTINO – Splash (testo)

11. MODA’ – Lasciami (testo)

12. GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato (testo)

13. COMA_COSE – L’addio (testo)

14. ARIETE – Mare di guai (testo)

15. LDA – Se poi domani (testo)

16. ARTICOLO 31 – Un bel viaggio (testo)

17. PAOLA & CHIARA – Furore (testo)

18. LEO GASSMANN – Terzo cuore (testo)

19. MARA SATTEI – Duemilaminuti (testo)

20. COLLA ZIO – Non mi va (testo)

21. CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 (testo)

22. GIANMARIA – Mostro (testo)

23. LEVANTE – Vivo (testo)

24. OLLY – Polvere (testo)

25. ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) (testo)

26. WILL – Stupido (testo)

27. SHARI – Egoista (testo)

28. SETHU – Cause perse (testo)