Sanremo 2022: scaletta 3 febbraio e ospiti

Stasera, 3 febbraio, andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2022, che durerà fino al 5 febbraio. La serata sarà ancora in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, condotta da Amadeus – che è anche direttore artistico della kermesse -, affiancato questa volta da Drusilla Foer, autrice, cantante e attrice, interpretata da Gianluca Gori.

Ospiti Sanremo 3 febbraio 2022

La terza serata del Festival di Sanremo vedrà alternarsi sul palco: il cantante Cesare Cremonini, il giornalista e scrittore Roberto Saviano, l’attrice Anna Valle e la carabiniere Martina Pigliapoco. In collegamento dalla nave troveremo invece la cantante Gaia.

Scaletta 3 febbraio 2022 in ordine di uscita

Stasera potremo assistere alle esibizioni di tutti i 25 gli artisti in gara, 3 dei quali provenienti da Sanremo Giovani, che – senza eliminazioni – si sottoporranno al giudizio del pubblico da casa. Ecco l’ordine di uscita:

1. Giusy Ferreri – Miele (testo)

2. Highsnob e Hu – Abbi cura di te (testo)

3. Fabrizio Moro – Sei tu (testo)

4. Aka 7even – Perfetta così (testo)

5. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (testo)

6. Dargen D’Amico – Dove si balla (testo)

7. Irama – Ovunque sarai (testo)

8. Ditonellapiaga con Rettore – Chimica (testo)

9. Michele Bravi – Inverno dei fiori (testo)

10. Rkomi – Insuperabile (testo)

11. Mahmood e Blanco – Brividi (testo)

12. Gianni Morandi – Apri tutte le porte (testo)

13. Tananai – Sesso occasionale (testo)

14. Elisa – O forse sei tu (testo)

15. La Rappresentante di Lista – Ciao ciao (testo)

16. Iva Zanicchi – Voglio amarti (testo)

17. Achille Lauro – Domenica (testo)

18. Matteo Romano – Virale (testo)

19. Ana Mena – Duecentomila ore (testo)

20. Sangiovanni – Farfalle (testo)

21. Emma – Ogni volta è così (testo)

22. Yuman – Ora e qui (testo)

23. Le Vibrazioni – Tantissimo (testo)

24. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (testo)

25. Noemi – Ti amo non lo so dire (testo)

Ricordiamo che la serata sanremese, durante la diretta, sarà visibile anche in streaming a questo link.