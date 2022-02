Sanremo 2022: classifica generale terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2022, in onda il 3 febbraio, si è chiusa la classifica generale, basata sull’unione delle prime due classifiche parziali: quella della sala stampa che ha votato nelle prime due serate e quella della somma di televoto del pubblico e giuria demoscopica che hanno votato ieri. Durante la lettura da parte di Amadeus – che ieri era accompagnato dalla mitica Drusilla Foer -, non sono mancati i fischi, visti i ribaltamenti di molte posizioni rispetto alla classifica della sala stampa, ma sono stati anche molti gli applausi per le primissime posizioni, che evidentemente mettono d’accordo gli spettatori dell’Ariston.

Classifica generale terza serata Sanremo 2022

La classifica della somma della classifica della sala stampa e della classifica di televoto e giuria demoscopica (queste ultime con il peso del 50% ciascuna) è:

1. Mahmood e Blanco – Brividi (testo)

2. Elisa – O forse sei tu (testo)

3. Gianni Morandi – Apri tutte le porte (testo)

4. Irama – Ovunque sarai (testo)

5. Sangiovanni – Farfalle (testo)

6. Emma – Ogni volta è così (testo)

7. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (testo)

8. Fabrizio Moro – Sei tu (testo)

9. La Rappresentante di Lista – Ciao ciao (testo)

10. Dargen D’Amico – Dove si balla (testo)

11. Michele Bravi – Inverno dei fiori (testo)

12. Ditonellapiaga con Rettore – Chimica (testo)

13. Aka 7even – Perfetta così (testo)

14. Achille Lauro – Domenica (testo)

15. Noemi – Ti amo non lo so dire (testo)

16. Rkomi – Insuperabile (testo)

17. Matteo Romano – Virale (testo)

18. Iva Zanicchi – Voglio amarti (testo)

19. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (testo)

20. Highsnob e Hu – Abbi cura di te (testo)

21. Giusy Ferreri – Miele (testo)

22. Le Vibrazioni – Tantissimo (testo)

23. Yuman – Ora e qui (testo)

24. Ana Mena – Duecentomila ore (testo)

25. Tananai – Sesso occasionale (testo)

