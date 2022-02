Sanremo 2022: classifica generale quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022, in onda il 4 febbraio, si è chiusa la classifica generale, basata sull’unione delle classifiche delle serate precedenti, sommate a quella della serata Cover, che ha visto votare tutte le giurie, con un peso del 34% per il Televoto, del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e del 33% per la “Demoscopica 1000”.

Durante la lettura da parte di Amadeus – che ieri era accompagnato dall’attrice Maria Chiara Giannetta -, il pubblico ha potuto assistere alla grande sorpresa sul podio: Gianni Morandi, che durante la serata è stato accompagnato sul palco da Jovanotti, ha scavalcato Elisa prendendosi la seconda posizione.

Classifica generale quarta serata Sanremo 2022

La classifica generale dopo la serata Cover del Festival di Sanremo è la seguente:

1. Mahmood e Blanco – Brividi (testo)

2. Gianni Morandi – Apri tutte le porte (testo)

3. Elisa – O forse sei tu (testo)

4. Irama – Ovunque sarai (testo)

5. Sangiovanni – Farfalle (testo)

6. Emma – Ogni volta è così (testo)

7. La Rappresentante di Lista – Ciao ciao (testo)

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (testo)

9. Fabrizio Moro – Sei tu (testo)

10. Michele Bravi – Inverno dei fiori (testo)

11. Achille Lauro – Domenica (testo)

12. Matteo Romano – Virale (testo)

13. Dargen D’Amico – Dove si balla (testo)

14. Aka 7even – Perfetta così (testo)

15. Noemi – Ti amo non lo so dire (testo)

16. Ditonellapiaga con Rettore – Chimica (testo)

17. Iva Zanicchi – Voglio amarti (testo)

18. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (testo)

19. Rkomi – Insuperabile (testo)

20. Le Vibrazioni – Tantissimo (testo)

21. Yuman – Ora e qui (testo)

22. Highsnob e Hu – Abbi cura di te (testo)

23. Giusy Ferreri – Miele (testo)

24. Ana Mena – Duecentomila ore (testo)

25. Tananai – Sesso occasionale (testo)

Ricordiamo che la serata sanremese è visibile anche in streaming su Raiplay, a questo link.