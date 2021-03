Sanremo 2021: scaletta serata finale 6 marzo

Stasera, sabato 6 marzo 2021, andrà in onda la finale del 71° Festival di Sanremo. Al timone troveremo come sempre Amadeus, affiancato da Fiorello. Gli ascolti della prima serata non sono stati eclatanti e ancor più bassi sono stati quelli della seconda serata e della terza serata, mentre è risalita leggermente la quarta serata. Quali saranno gli ascolti della finale?

Sanremo 2021: regolamento finale

Nella serata finale assisteremo all’esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti della sezione Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votati dal pubblico tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti. Verranno quindi riproposte le 3 canzoni in gara degli Artisti che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, della Giuria Demoscopica, della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web e del pubblico tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2021 nella sezione Campioni.

Sanremo 2021: scaletta finale 6 marzo

I Campioni si esibiranno in quest’ordine di uscita:

1. Ghemon – Momento perfetto

2. Gaia – Cuore amaro

3. Irama – La genesi del tuo colore

4. Gio Evan – Arnica

5. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

6. Fulminacci – Santa Marinella

7. Francesco Renga – Quando trovo te

8. Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera

9. Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

10. Malika Ayane – Ti piaci così

11. Fedez e Francesca Michielin – Chiamami per nome

12. Willie Peyote – Mai dire mai (la locura)

13. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

14. Arisa – Potevi fare di più

15. Bugo – E invece sì

16. Maneskin – Zitti e buoni

17. Madame – Voce

18. La Rappresentante di Lista – Amare

19. Annalisa – Dieci

20. Coma_Cose – Fiamme negli occhi

21. Lo Stato Sociale – Combat Pop

22. Random – Torto a te

23. Max Gazzè – Il farmacista

24. Noemi – Glicine

25. Fasma – Parlami

26. Aiello – Ora

Ricordiamo che, oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire la serata sanremese in streaming a questo link.