Sanremo 2021: scaletta serata cover 4 marzo

Stasera, giovedì 4 marzo 2021, continuerà il 71° Festival di Sanremo, che durerà fino a sabato 6 marzo. Al timone troveremo come sempre Amadeus, affiancato da Fiorello. Dopo gli ascolti non eclatanti della prima serata e ancor più bassi della seconda serata, cosa possiamo attenderci quest’oggi, dalla serata dedicata alle cover?

Sanremo 2021: regolamento terza serata

Nella terza serata saranno presentate delle Cover e gli Artisti in gara hanno potuto scegliere se duettare con qualcuno oppure no. I Campioni verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione Campioni nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione Campioni.

Sanremo 2021: scaletta terza serata – Cover

Aiello – Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones

Annalisa – La Musica È Finita (Vanoni) con Federico Poggipollini

Arisa – Quando (Pino Daniele) con Michele Bravi

Bugo – Un’avventura (Lucio Battisti) Feat Pinguini Tattici Nucleari

Colapesce Dimartino Povera Patria (Franco Battiato)

Coma_Cose – Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

Ermal Meta – Caruso (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

Extraliscio Feat Davide Toffolo – Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

Fasma – La fine (Nesli) con Nesli

Francesco Renga – Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego

Fulminacci – Penso Positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini E Roy Paci

Gaia – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza

Ghemon – Medley “Le Ragazze”, “Donne”, “Acqua E Sapone”, “La Canzone Del Sole” con Neri Per Caso

Gio Evan – Gli anni (883) con i cantanti di The Voice Senior

Irama – Cyrano (Guccini)

La Rappresentante Di Lista – Splendido splendente (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

Lo Stato Sociale – Non è per sempre (Afterhours) con Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo

Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

Maneskin – Amandoti (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

Max Gazzè – Del mondo (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e M.M.B

Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta, Silvestri, Jalisse, Baldi/Alotta)

Noemi – Prima di andare via (Neffa) con Neffa

Orietta Berti – Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con Le Deva

Random – Ragazzo fortunato (Jovanotti) con The Kolors

Willie Peyote – Giudizi universali (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Ricordiamo che, oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire la serata sanremese in streaming a questo link.