Tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2021 del 6 marzo, ci sono anche gli Urban Theory, un gruppo di giovani ballerini che si sono fatti conoscere negli ultimi due anni grazie a due particolari partecipazioni televisive.

I più attenti avranno infatti notato che il gruppo è già apparso in tv, e nello specifico in Italia’s Got Talent 2019. La crew, composta da giovani tra i 20 ed i 27 anni di Camporosso (Imperia), ha infatti partecipato al talent show di Tv8 con risultati lunsinghieri.

Sono stati, infatti, tra i concorrenti a ricevere il golden buzz, in particolare da Federica Pellegrini, che li ha mandati così direttamente in finale. Il gruppo, però, nell’ultima puntata del programma, non ha vinto. Nonostante questo, hanno raggiunto una buona popolarità, tanto da essere notati da Fiorello e dai suoi autori, che li hanno voluti in Viva RaiPlay, il programma che lo showman ha condotto sulla piattaforma di streaming della Rai nell’autunno del 2019.