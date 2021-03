Sanremo 2021: cantanti e scaletta seconda serata 3 marzo

Stasera, 3 marzo 2021, continuerà il 71° Festival di Sanremo, che durerà fino a sabato 6 marzo. Al timone troveremo come sempre Amadeus, affiancato da Fiorello. Dopo gli ascolti non eclatanti della prima serata, ci aspettiamo qualche mossa per catturare l’attenzione sulla kermesse.

I Campioni, come detto ieri, parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d’autore italiana (da soli o con altri artisti), poi nuova esibizione a 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato, dopo le votazioni, finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Sanremo 2021: regolamento seconda serata

Nella seconda serata vedremo l’interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte del secondo gruppo di 13 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica attraverso un’app creata appositamente, esprimendo una preferenza con voto da 1 a 10. Ogni giurato avrà il vincolo di esprimere, nella stessa serata, il valore 10 al massimo per due artisti e il valore 1 al massimo per due artisti. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata.

Sanremo 2021: scaletta seconda serata

I 13 artisti della categoria Campioni che si esibiranno stasera, martedì 3 marzo, nella seconda serata del Festival di Sanremo, saranno, in ordine alfabetico: per i Campioni Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Irama, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. Per le Nuove Proposte, infine, ci saranno Davide Shorty, i Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou.

Nell’odierna conferenza stampa è stato annunciato l’ordine esatto di uscita. Eccolo:

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Bugo – E invece sì

Gaia – Cuore amaro

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Malika Ayane – Ti piaci così

Fulminacci – Santa Marinella

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Gio Evan – Arnica

Random – Torno a te

Irama – La genesi del tuo colore

UPDATE: Irama, dopo le problematiche dovute al covid, verrà mostrato in video qualora tutti i colleghi cantanti accettino questa formula di esibizione.

Ricordiamo che, oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire la serata sanremese in streaming a questo link.