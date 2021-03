Sanremo 2021: cantanti e scaletta prima serata 2 marzo

Stasera, 2 marzo 2021, prenderà il via il 71° Festival di Sanremo, che durerà fino a sabato 6 marzo. Il Festival dell’incertezza, come l’aveva ribattezzato qualcuno qualche mese fa, che fino all’ultimo ha atteso la conferma definitiva nonostante il carrozzone fosse partito da mesi. Al timone delle serate troveremo Amadeus, affiancato, come lo scorso anno, da Fiorello.

I Campioni parteciperanno con 26 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 13 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 26 Campioni interpreteranno un brano tratto dal repertorio della canzone d’autore italiana (da soli o con altri artisti), poi nuova esibizione a 26 il venerdì e il sabato durante la serata finale. Sabato poi, dopo le votazioni, finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Sanremo 2021: regolamento prima serata

Nella prima e seconda serata, come dicevamo, vedremo l’interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte dei primi 13 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica attraverso un’app creata appositamente, esprimendo una preferenza con voto da 1 a 10. Ogni giurato avrà il vincolo di esprimere, nella stessa serata, il valore 10 al massimo per due artisti e il valore 1 al massimo per due artisti. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata.

Sanremo 2021: scaletta prima serata

I 13 artisti della categoria Campioni che si esibiranno stasera, martedì 2 marzo, nella prima serata del Festival di Sanremo, saranno, in ordine alfabetico Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Tra le Nuove Proposte, sempre in ordine alfabetico, Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano.

Nell’odierna conferenza stampa è stato annunciato l’ordine esatto di uscita. Eccolo:

Arisa – Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino – Musica Leggerissima

Aiello – Ora

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Max Gazzè – Il Farmacista

Irama – La genesi del tuo colore

Madame – Voce

Maneskin – Zitti e buoni

Ghemon – Momento perfetto

Coma-Cose – Fiamme negli occhi

Annalisa – Dieci

Francesco Renga – Quando trovo te

Fasma – Parlami

Ricordiamo che, oltre alla diretta televisiva, è possibile seguire la serata sanremese in streaming a questo link.