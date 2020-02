Sanremo 2020: scaletta seconda serata 5 febbraio

Il Festival di Sanremo 2020 sarà in onda stasera, 5 febbraio, in prima serata su Rai1 con la seconda delle cinque serate previste. Anche stasera ovviamente vedremo Amadeus alla conduzione, affiancato questa volta dalle giornaliste Laura Chimenti ed Emma D’Aquino e dalla showgirl Sabrina Salerno.

La seconda serata vedrà l’interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara da parte di 12 Artisti della sezione Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in serata. Al termine della serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione nella sezione Campioni, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12).

Scaletta in ordine di uscita 5 febbraio 2020

Piero Pelù – Gigante

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Levante – Tikibombom

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Tosca – Ho amato tutto

Francesco Gabbani – Viceversa

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Junior Cally – No grazie

Giordana Angi – Come mia madre

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Scaletta Giovani 5 febbraio 2020

Per quanto riguarda la gara dei Giovani, assisteremo all’interpretazione-esecuzione di altre 4 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione Nuove Proposte. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni verranno effettuate dalla Giuria Demoscopica. Le due canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Terza Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Le sfide:

Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio vs. Fasma – Per sentirmi vivo

Matteo Faustini – Nel bene e nel male vs. Marco Sentieri – Billy Blu

Ospiti seconda serata 5 febbraio 2020

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, saliranno sul palco dell’Ariston: i Ricchi e Poveri, molto attesi per il ritorno alla formazione originale, quella in quartetto con Marina Occhiena; ci sarà poi Zucchero, che presenterà alcuni suoi brani; troveremo poi Gigi D’Alessio e Massimo Ranieri, oltre ovviamente a Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse di tutte le serate.