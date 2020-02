Sanremo 2020: scaletta prima serata 4 febbraio

Il Festival di Sanremo 2020 partirà martedì 4 febbraio in prima serata su Rai1, condotto da Amadeus, che sarà affiancato da alcune “madrine”: Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodríguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu.

La prima serata vedrà l’interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara da parte di 12 Artisti della sezione Campioni. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in serata.

Scaletta in ordine di uscita 4 febbraio 2020

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le Vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo e Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad Est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca

Scaletta Giovani 4 febbraio 2020

Per quanto riguarda la gara dei Giovani, assisteremo all’interpretazione-esecuzione di 4 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione Nuove Proposte. Gli Artisti si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”. Le votazioni verranno effettuate dalla Giuria Demoscopica. Le due canzoni/Artisti risultanti vincitrici nelle rispettive sfide dirette accederanno alla Terza Serata. Le due canzoni/Artisti perdenti verranno eliminate dalla competizione.

Le sfide:

Eugenio In Via Di Gioia – Tsunami vs. Tecla Insolia – 8 marzo

Fadi – Due noi vs. Leo Gassmann – Vai bene così

Ospiti prima serata 4 febbraio 2020

Nella prima serata del Festival di Sanremo, saliranno sul palco dell’Ariston: Al Bano e Romina Power, che canteranno il brano inedito Raccogli l’Attimo. Inoltre sarà presente il cast del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino, con gli attori Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e soprattutto Emma, che poi si esibirà in alcuni brani. Infine vedremo Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse per tutte le serate. Quest’ultimo stasera eseguirà i brani: Nel blu dipinto di blu; Almemo tu nell’universo; Accetto miracoli.