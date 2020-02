Sanremo 2020: scaletta finale 8 febbraio

La finale del Festival di Sanremo 2020 sarà in onda stasera, sabato 8 febbraio, in prima serata su Rai1, con la conduzione di Amadeus, che stasera sarà affiancato dalla conduttrice Diletta Leotta, dalla showgirl Sabrina Salerno, dalla modella Francesca Sofia Novello e dall’amica e collega Mara Venier.

La serata vedrà l’interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte degli Artisti della sezione Campioni. Le votazioni avverranno con sistema misto: della Giuria Demoscopica; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti.

Assisteremo quindi alla riproposizione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni nuove degli Artisti della sezione Campioni che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre con sistema misto: della Giuria Demoscopica, della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e del pubblico, tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice. Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificate.

Scaletta in ordine di uscita 8 febbraio 2020

Si esibiranno:

Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Irene Grandi – Finalmente io

Alberto Urso – Il sole ad est

Diodato – Fai rumore

Marco Masini – Il confronto

Piero Pelù – Gigante

Levante – Tiki bom bom

Achille Lauro – Me ne frego

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Junior Cally – No grazie

Tosca – Ho amato tutto

Le Vibrazioni – Dov’è

Raphael Gualazzi – Carioca

Francesco Gabbani – Viceversa

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Anastasio – Rosso di rabbia

Riki – Lo sappiamo entrambi

Giordana Angi – Come mia madre

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

Rancore – Eden

Ospiti quarta serata 8 febbraio 2020

Nella finale del Festival di Sanremo, saliranno sul palco dell’Ariston, oltre ai già visti Tiziano Ferro e Fiorello: i cubani Gente de Zona, Biagio Antonacci e il vincitore delle Nuove Proposte Leo Gassmann. Ci sarà poi il cast del film La mia banda suona il pop (Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro).