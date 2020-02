Sanremo 2020: il bacio tra Fiorello e Tiziano Ferro (video)

Al Festival di Sanremo 2020 di stasera, 7 febbraio, abbiamo assistito anche ad un attesissimo bacio, quello che ha segnato la pace definitiva – almeno apparente – tra Tiziano Ferro e Fiorello.

Per chi si fosse perso la querelle, la riassumiamo: Ferro, un paio di giorni fa, aveva lanciato ironicamente l’hashtag #FiorelloStatteZitto, lamentandosi di aver trovato spazio al Festival solamente in tarda serata e dando così la colpa alla logorrea dello showman. Fiorello non l’ha presa bene e, dopo un iniziale “no comment” e delle scuse pubbliche di Ferro, si è lamentato in alcune interviste del fatto che, con le sue parole, Ferro gli ha scatenato addosso l’ira dei cosiddetti “heaters”.

Quest’oggi i due hanno fatto finta di aver montato un caso, ma in realtà la disputa era tutt’altro che inventata. Hanno comunque voluto mostrare di essere in buoni rapporti cantando insieme sul palco dell’Ariston il brano Finalmente tu, portato a Sanremo da Fiorello. L’esibizione è terminata con un…bacio! A voi il video.