Sanremo 2020: classifica seconda serata 5 febbraio e classifica generale

Alla fine della seconda serata del 5 febbraio del Festival di Sanremo 2020, che ha visto esibirsi 12 dei 24 cantanti in gara nella categoria Campioni, è stata svelata la classifica della Giuria Demoscopica, l’unica a votare nelle prime due serate di gara, prima dell’entrata in scena del Televoto e della Giuria della Sala Stampa. Prima è stata rivelata la classifica parziale, poi quella generale, comprensiva dei 12 cantanti che si sono esibiti nella prima serata.

Come era accaduto per la prima serata, la classifica ha riservato parecchie sorprese nelle prime posizioni, dove svetta Francesco Gabbani con Viceversa, canzone non certo al livello di Occidentali’s Karma, con la quale era riuscito a vincere Sanremo. A seguire Piero Pelù, anche lui non particolarmente quotato. Ultimo posto – questo invece atteso – per Junior Cally, travolto dalle critiche già prima della kermesse a causa delle canzoni scritte in passato.

La classifica generale, data dalla somma dei punteggi delle due serate, vede anch’essa in prima posizione Francesco Gabbani, seguito da Le Vibrazioni, che si erano aggiudicate la vittoria della prima serata. Terzo posto per Piero Pelù. Di seguito la classifiche della seconda serata e la classifica generale delle due serate secondo la Giura Demoscopica.

La classifica della seconda serata:

Francesco Gabbani – Viceversa

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Levante – Tikibombom

Giordana Angi – Come mia madre

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Rancore – Eden

Junior Cally – No grazie

La classifica generale dopo le prime due serate:

Francesco Gabbani – Viceversa

Le Vibrazioni – Dov’è

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Levante – Tikibombom

Marco Masini – Il confronto

Alberto Urso – Il sole ad Est

Giordana Angi – Come mia madre

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di rabbia

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Achille Lauro – Me ne frego

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Riki – Lo sappiamo entrambi

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Rancore – Eden

Bugo e Morgan – Sincero

Junior Cally – No grazie