Sandro Piccinini commenta la Champions League per Amazon

Un altro importante tassello si aggiunge al mosaico del mercato dei telecronisti e dell’offerta calcistica per il prossimo triennio. Sandro Piccinini si lega ad Amazon commentando le partite del mercoledì. Amazon ha infatti acquisito i diritti per la miglior partita in esclusiva.

L’offerta – il cui programma è stato presentato questa mattina – vedrà le gare acquisite incluse nell’abbonamento “Prime” che include “Prime Video, da 3.99 al mese o 36 euro l’anno.

E la prossima settimana, Prime Video trasmetterà anche la Supercoppa Europea, che vedrà fronteggiarsi il Chelsea – vincitore della Champions League – ed il Villarreal, che si è aggiudicato la scorsa edizione della Europa League.

Piccinini, che nell’ultima stagione abbiamo visto presenza fissa nel “Club” di Fabio Caressa, ha dichiarato: “Sono molto emozionato e voglioso di cominciare, era una proposta irrifiutabile. E’ una grande azienda e per me c’è stato il richiamo della foresta, ovvero la Champions League”.

L’annuncio della nuova avventura di Piccinini – incredibile, proprio lui – arriva dopo l’approdo di Riccardo Trevisani a Mediaset.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)