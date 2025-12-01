Sandokan su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La serie è un adattamento moderno della saga di Emilio Salgari sul Ciclo dei Pirati della Malesia, che fa seguito a quella celeberrima che negli anni 70 inchiodò gli spettatori allo schermo, affascinati dalle gesta di Kabir Bedi e Philippe Leroy (il grande Adolfo Celi interpretava Lord Brooke, con la bellissima Carole Andrè nei panni di Marianna).

Sandokan – Trama

Ambientata nel Borneo del 1841, sotto il dominio coloniale inglese, segue le avventure di Sandokan, un pirata malese che, insieme al fedele amico Yanez e alla sua ciurma di “tigrotti” provenienti da tutto il mondo, attacca le navi britanniche dalla sua base sull’isola di Mompracem. Durante un arrembaggio, libera un prigioniero Dayak che lo vede come un guerriero profetizzato per liberare il suo popolo dall’oppressione straniera. Sandokan incontra poi Marianna Guillonk, la “Perla di Labuan”, una nobildonna inglese-italiana dal carattere indomito, dando vita a un amore impossibile che lo spinge a evolvere da semplice avventuriero a leader rivoluzionario.

Sandokan – Cast

Can Yaman: Sandokan, il protagonista pirata e avventuriero.

Alessandro Preziosi: Yanez de Gomera, il leale compagno portoghese di Sandokan.

Alanah Bloor: Marianna (o Marianne) Guillonk, la nobildonna amante di Sandokan.

Ed Westwick: Lord James Brooke, l’ambizioso cacciatore di pirati e antagonista.

Altri interpreti: John Hannah e Owen Teale in ruoli secondari.

Sandokan – Dove è stato girato

Le riprese, iniziate il 22 aprile 2024 e concluse a settembre 2024, si sono svolte principalmente in Italia (90% del totale), con set costruiti per ricreare ambienti esotici. Location principali: studios del Teatro 7 a Formello (Lazio), regioni del Lazio e Toscana per interni e esterni; Calabria, con la ricostruzione della colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme (sostegno Calabria Film Commission); isola di Réunion per sequenze tropicali e marine. Tecniche avanzate come Ledwall a 360° e VFX hanno completato gli effetti per mari e giungle.

Sandokan – Quante puntate

La prima stagione consta di 8 episodi, trasmessi in 4 prime serate su Rai 1 (dal 1° dicembre 2025, due puntate a sera), per un totale di 4 settimane. Disponibile anche in streaming su RaiPlay e prossimamente su Disney+.