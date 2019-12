Salemme, il bello della… diretta: Una festa esagerata, trama e cast

Si conclude l’appuntamento con il teatro su Raidue in prima serata: Salemme il bello… della diretta! vede la seconda rete Rai dedicare agli appassionati della commedia teatrale tre speciali in onda in diretta in prima serata, tutti e tre curati da Vincenzo Salemme e dall’Auditorium Rai di Napoli.

Tre commedie che vedranno protagonista l’attore napoletano e numerosi altri interpreti, che metteranno in scena tre opere di fronte ad un pubblico in sala ed a quello televisivo. Si inizia con “Di mamma ce n’è una sola”, si prosegue con “Sogni e bisogni” e si chiude con “Una festa esagerata”.

Salemme su Rai 2: Una festa esagerata

Il 25 dicembre 2019 va in scena “Una festa esagerata”, una commedia, diventata anche un film, che racconta in chiave realistica e divertente il lato oscuro e grottesco dell’animo umano con l’obiettivo non solo di strappare risate, ma al tempo stesso di invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

Nel cast della commedia, oltre a Salemme, anche Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato e Massimo Andrei.

Salemme su Rai 2, streaming

E’ possibile vedere Salemme il bello… della diretta! in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.