Salemme, il bello della… diretta: Sogni e bisogni, trama e cast

Prosegue l’appuntamento con il teatro su Raidue in prima serata: Salemme il bello… della diretta! vede la seconda rete Rai dedicare agli appassionati della commedia teatrale tre speciali in onda in diretta in prima serata, tutti e tre curati da Vincenzo Salemme e dall’Auditorium Rai di Napoli.

Tre commedie che vedranno protagonista l’attore napoletano e numerosi altri interpreti, che metteranno in scena tre opere di fronte ad un pubblico in sala ed a quello televisivo. Si inizia con “Di mamma ce n’è una sola”, si prosegue con “Sogni e bisogni” e si chiude con “Una festa esagerata”.

Salemme su Rai 2: Sogni e bisogni

Il 18 dicembre 2019 va in scena “Sogni e bisogni”, una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio “padrone”. È stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell’arte.

Nel cast della commedia, oltre a Salemme, anche Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli e Luana Pantaleo.

Salemme su Rai 2, streaming

E’ possibile vedere Salemme il bello… della diretta! in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.