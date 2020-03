Le indagini di Ruby Herring – Testimone silenzioso: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 14:00 va in onda Le indagini di Ruby Herring, ciclo di film-tv con protagonista Ruby (Taylor Cole), giornalista con un grande fiuto per le indagini che aiuta l’affascinante ma riluttante agente speciale Jake Killian (Stephen Huszar).

Le indagini di Ruby Herring-Testimone silenzioso, la trama

Il 22 marzo 2020 va in onda il film-tv “Testimone silenzioso”. Ruby, giornalista, si ritrova in un elegante hotel per il matrimonio della sorella. La mattina successiva al suo arrivo, un’amica di sua madre viene trovata morta nel torrente vicino all’hotel.

La giornalista si appassiona al caso, fino a rendersi conto di avere un talento per le indagini. Inizia così ad informarsi sulle indagini, ottenendo delle informazioni dallo scettico Jake, che vorrebbe che la donna non intralciasse il suo lavoro. Eppure, grazie anche al suo intuito, i due riusciranno a risolvere il caso.

Le indagini di Ruby Herring-Testimone silenzioso, il cast

Ecco il cast de Le indagini di Ruby Herring-Testimone silenzioso:

Taylor Cole: Ruby Herring

Stephen Huszar: Jake Killian

Shawn Christian: John Herring

Alyson Walker: Charlotte Herring

Karen Holness: Angela Bircham

Stellina Rusich: Sugar Albert

Debra Donohue: Bonnie Herring

Jovanna Burke: Megan Montrose

Matthew Kevin Anderson: Frank Young

Todd Matthews: Kevin Lane

Le indagini di Ruby Herring-Testimone silenzioso, il trailer

Le indagini di Ruby Herring-Testimone silenzioso, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Ruby Herring-Testimone silenzioso in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.