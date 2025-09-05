Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Royal-ish – Principessa per caso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Royal-ish – Principessa per caso – Trama

Royal-ish – Principessa per caso è un film appartenente alla trilogia Hallmark dei “Royal Weekends”. Diretto da Mike Rohl, è una commedia romantica del 2025 con una durata di circa 90 minuti. La storia segue Lacey Pope (Nichole Sakura), una giovane che lavora come interprete della Principessa Sweet Pea nel parco divertimenti “Once Upon a Time Land” a New York.

Lacey, nonostante i debiti universitari e la perdita precoce della madre, ama il suo lavoro. Durante una visita al parco, incontra Henry (Matt Ellis), un padre single, e sua figlia Rose (Francesca Europa), una giovane principessa di un regno fittizio. Henry, futuro re, è in cerca di un modo per aiutare Rose a superare le sue insicurezze in vista di un importante evento reale. Notando il legame speciale tra Lacey e Rose, Henry invita Lacey a corte per aiutarla a prepararsi.

Nel castello, Lacey porta una ventata di autenticità, sfidando le rigide tradizioni della corte e costruendo un rapporto quasi materno con Rose. La storia d’amore tra Lacey e Henry rimane in secondo piano rispetto al tema centrale: l’esplorazione delle dinamiche familiari e delle aspettative sociali. Il film culmina con l’evoluzione di Rose, che supera le sue paure e affronta con sicurezza un corteo a cavallo, grazie al supporto di Lacey.

Royal-ish – Principessa per caso – Cast

Nichole Sakura nel ruolo di Lacey Pope: la protagonista, una ragazza empatica e spontanea che lavora in un parco divertimenti.

Matt Ellis nel ruolo di Henry: il futuro re e padre single, diviso tra doveri reali e il ruolo di genitore.

Francesca Europa nel ruolo di Rose: la giovane principessa, timida ma in crescita grazie al rapporto con Lacey.

Sarah-Jane Redmond nel ruolo della Regina Eloise: rappresenta la tradizione della corte, ma aperta al cambiamento.

