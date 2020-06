Rosy Abate 3 stagione, ci sarà?

Il successo di Rosy Abate 2 sembra essere una garanzia per la terza stagione della fiction di Canale 5. Eppure, sembra che Taodue non realizzerà un seguito. Intervistata l’estate scorsa da Grazia, Giulia Michelini ha infatti detto che “ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. Di certo resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola ‘fine'”.

La casa di produzione ha così deciso di provare un’altra strada, ovvero quella del prequel: nei mesi scorsi ha annunciato la realizzazione di Rosy Abate-Le origini del male, che racconterà la giovinezza della protagonista, mostrandone già i tratti che l’hanno resa poi la donna che il pubblico ha conosciuto.

A novembre era stato annunciato il via ai casting per trovare la nuova protagonista della serie. Le riprese sarebbero dovute cominciare a maggio, ma l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente stravolto i piani, tant’è che ad oggi non è ancora stato annunciato nulla né sul cast né sulle riprese della serie. Va detto, però, che i fan non sembravano particolarmente convinti dell’idea.