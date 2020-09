Rosalinda Celentano: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery)

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e dalla ballerina Tinna Hoffman, in sostituzione a Samuel Peron, ancora positivo al coronavirus. La coppia ha ballato un moderno Paso Doble sulle note di One Step di Annie Drury.

Rosalinda Celentano: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Molto positivi i giudizi della giuria, che hanno apprezzato soprattutto la modernità della coreografia e della coppia. Il loro voto totale è stato di 40 punti, con un 10 di Mariotto.

A voi il video dell’esibizione di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.