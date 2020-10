Rosalinda Celentano: Ballando 10 ottobre 2020 (video e gallery)

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 10 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e dalla ballerina Tinna Hoffman, in sostituzione a Samuel Peron, ancora positivo al coronavirus. La coppia ha ballato una coreografia di Tango sulle note di Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics.

Rosalinda Celentano: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La giuria stava aspettando che la coppia proponesse un ballo di coppia “puro” e il tango lo è stato, anche se Mariotto ha criticato la musica di accompagnamento, poco adatta. Una bella coreografia, apprezzata dalla giuria. Il loro voto totale è stato di 40 punti.

A voi il video dell’esibizione di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Rosalinda Celentano – Tango 10 ottobre 2020 IN ARRIVO