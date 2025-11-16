Rosa Chemical: Ballando del 15 novembre 2025 (video e foto)

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 15 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal cantante Rosa Chemical e dalla ballerina Erica Martinelli. La coppia ha ballato una coreografia di Tango.

La loro esibizione è stata giudicata dall’ormai storica giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta, come voce “esterna”. Un giudizio è stato dato anche dai “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino.

A voi il video dell’esibizione di Rosa Chemical e Erica Martinelli di stasera. A seguire alcune immagini di quanto visto.

Video Rosa Chemical – 15 novembre 2025

