Ronin, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 28 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Ronin. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ronin – Trama

Un gruppo di mercenari internazionali, noti come “ronin” (riferimento ai samurai senza padrone), viene ingaggiato da un misterioso contatto irlandese per rubare una valigetta misteriosa a Parigi. Il team, composto da ex agenti e specialisti, si scontra con tradimenti interni, la mafia russa e terroristi irlandesi. La missione si trasforma in una caccia spietata tra inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, con il contenuto della valigetta che rimane un enigma fino alla fine. Il film è un action thriller neo-noir ricco di azione realistica e dialoghi taglienti. Regista John Frankenheimer.

Ronin – Cast

Robert De Niro: Sam (ex agente CIA, leader del gruppo).

Jean Reno: Vincent (mercenario francese).

Natascha McElhone: Deirdre (lirison irlandese).

Stellan Skarsgård: Gregor (ladro russo).

Sean Bean: Spence (esperto di esplosivi).

Jonathan Pryce: Seamus O’Rourke (contatto IRA).