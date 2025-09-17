Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, mercoledì 17 settembre, in prima serata su Rete4, debutterà il RockPolitik, nuovo programma di approfondimento politico targato Videonews. Al centro della puntata un focus sulle ultime notizie da Gaza, dopo che l’esercito di Israele è entrato nel cuore della città, e sulla situazione in Ucraina.

Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Walter Veltroni. Infine, un’analisi sul diffondersi dell’odio e della violenza politica, sotto i riflettori dopo il recente omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk.

Tra gli ospiti anche Virginia Raggi. Appuntamento alle 21.30 su Rete4 con RockPolitik.

