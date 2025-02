Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La sesta stagione di “Rocco Schiavone” va in onda su Rai 2 a partire dal 19 febbraio 2025. Quante puntate sono? La stagione è composta da quattro puntate, ognuna della durata di circa 100 minuti, trasmesse in prima serata fino al 12 marzo.

Trama Rocco Schiavone 6

Dove è girato. La sesta stagione segue il vicequestore Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini, nelle sue nuove avventure investigative ad Aosta, città dove è stato trasferito per motivi disciplinari. In questa stagione, Rocco dovrà affrontare nuovi casi intricati, tra cui uno che inizia con il ritrovamento di ossa umane durante uno scavo, che porterà alla luce segreti sepolti e misteri legati a un gruppo di ex militari.

Una parte significativa della narrazione si svolge anche a Buenos Aires, dove Rocco e i suoi amici storici, Brizio e Furio, si recano alla ricerca di Sebastiano, che li ha traditi e abbandonati. Questo viaggio aggiunge un elemento internazionale e avventuroso alla serie.

La stagione esplora anche aspetti personali della vita di Rocco, in particolare il suo rapporto con Sandra Buccellato (interpretata da Valeria Solarino), e la sua continua lotta con il passato, la solitudine e il senso di giustizia personale che spesso lo porta a infrangere le regole.

Gli episodi sono ispirati principalmente ai romanzi “Le ossa parlano” e “Il passato è un morto senza cadavere” di Antonio Manzini, con un intreccio che promette di essere ricco di tensione, sorprese e lo sviluppo dei personaggi che i fan hanno imparato ad amare.

Puntata 1 – La ruzzica de li porci

La prima puntata della sesta stagione di “Rocco Schiavone”, intitolata “La ruzzica de li porci”, vede il vicequestore Rocco Schiavone tornare alla sua vita e alle sue indagini nella gelida Aosta. Tuttavia, il suo animo è appesantito dalla scoperta del tradimento di Sebastiano, un amico d’infanzia che si è rivelato responsabile della morte della moglie di Rocco, Marina, e membro della banda di Mastrodomenico, un dirigente degli Interni ora sotto processo a Roma.

In questa puntata, Rocco è costretto a districarsi tra lavoro e vita personale. Alla vigilia della sua testimonianza in tribunale a Roma, non può evitare di occuparsi di un caso: la morte di un giovane in alta montagna. Le indagini lo portano a confrontarsi con tre giovani altolocati che erano in vacanza con la vittima, ma Rocco non si lascia ingannare dalle apparenze e scava più a fondo per risolvere l’omicidio.

Nel frattempo, Rocco deve affrontare il suo passato quando torna a Roma per testimoniare al processo contro Mastrodomenico. Incontra i fantasmi del suo passato, tra cui il ricordo della morte di Marina, il tradimento di Sebastiano e il gioco doppio dell’ispettrice Caterina Rispoli, una volta sua fidata collaboratrice. Tra Roma e Aosta, Schiavone deve gestire le tensioni personali e le complesse dinamiche investigative che si intrecciano con la sua vita privata.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram