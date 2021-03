Rocco Schiavone 5, la quinta stagione si farà?

I fan di Rocco Schiavone saranno rimasti un po’ delusi dal fatto che la quarta stagione, trasmessa sempre da Raidue, sia stata composta da soli due episodi. Non è questione di mancanza di fiducia, ma semplicemente perché la fonte letteraria (ovvero i libri di Antonio Manzini editi da Sellerio) si è quasi esaurita.

Da qui, è lecito chiedersi se Rocco Schiavone 5 si farà. La risposta non è ancora nota, ma considerati i numeri registrati dalla quarta stagione sembrerebbe assurdo da parte di Rai Fiction non produrre insieme a Cross Productions ed a Beta Film nuovi episodi.

La prima puntata, infatti, è stata vista da 2.703.000 telespettatori (10,9%), mentre la seconda da 2.570.000 (10,3%), numeri ben sopra la media di rete e che confermano l’affetto che il pubblico ha già dimostrato in passato nei confronti del personaggio interpretato in tv da Marco Giallini.

Per rivederlo, però, bisognerà aspettare: Manzini ha dichiarato di stare scrivendo un nuovo libro con protagonista Schiavone, che dovrebbe uscire a maggio. Oltre a quello, nel 2020 lo scrittore aveva pubblicato solo online il racconto “L’amore ai tempi del Covid-19”, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’ospedale Spallanzani di Roma.

Due titoli che potrebbero servire per un’eventuale quinta stagione, oltre agli altri (pochi) racconti non ancora adattati per la tv. Per Rocco Schiavone, quindi, sembra probabile un ritorno sul piccolo schermo, anche se non è ancora dato sapere quando.