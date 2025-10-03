Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 3 ottobre, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Robin Hood. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Robin Hood – Trama

Questa versione del classico del cinema e della letteratura inglese è uscita nel 2010. Nel XII secolo, l’Inghilterra è indebolita dalle guerre. Robin Longstride (Russell Crowe), un abile arciere al servizio di re Riccardo Cuor di Leone, partecipa all’assedio del castello francese di Chalus. Dopo la morte del re, Robin e i suoi compagni desertano e, assumendo l’identità di un nobile ucciso, tornano in patria. A Nottingham, Robin incontra Lady Marion (Cate Blanchett), si unisce alla lotta contro la corruzione del re Giovanni e dello sceriffo tiranno, radunando una banda di fuorilegge nella foresta di Sherwood per rubare ai ricchi e dare ai poveri, culminando in una ribellione che porta alla Magna Carta.

Robin Hood – Cast

Russell Crowe nel ruolo di Robin Hood

Cate Blanchett come Lady Marion

Max von Sydow come Sir William Marshall

William Hurt come William Latham

Mark Strong come Godfrey

Oscar Isaac come re Giovanni

Matthew Macfadyen come sceriffo di Nottingham

Altri attori includono Scott Grimes, Kevin Durand e Alan Doyle come compagni di Robin.

Dove è stato girato

Le riprese si sono svolte principalmente nel Regno Unito, tra cui Bourne Wood nel Surrey (per l’assedio del castello francese e scene di foresta), Freshwater West Beach in Galles (per le scene costiere e la battaglia finale), Dovedale nel Derbyshire, Virginia Water nel Surrey (per le scene in barca) e altre location come il Derbyshire, Berkshire, Hertfordshire e foreste intorno a Londra. Molte scene interne e il villaggio di Nottingham sono state ricostruite negli studi Shepperton.

