Roberto Bolle Show, il meglio di Danza con me su Raiuno: gli ospiti

Roberto Bolle torna su Raiuno, ma questa volta non a Capodanno. Il 18 aprile 2020, alle 21:25, la prima rete Rai propone, infatti, Bolle Show, un meglio delle tre edizioni di Danza con me, lo show mandato in onda negli ultimi tre anni il 1° gennaio.

Saranno riproposte, quindi, le esibizioni migliori del programma che vede al centro il ballerino insieme a numerosi ospiti. Nello speciali rivedremo Bolle interagire con Alberto Angela, Stefano Accorsi, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Cesare Cremonini, Geppi Cucciari, Marco D’Amore, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Ahmad Joudeh, Miriam Leone, Luca e Paolo, Giampaolo Morelli, Alessandro Quarta, Virginia Raffaele, Sting e Nina Zilli.

Tra le altre ballerine professioniste che vedremo, invece, ci sono Alessandra Ferri, Svetlana Zakharova, Polina Semionova, Melissa Hamilton, Elisa Badenes, Nicoletta Manni, Virna Toppi e l’Accademia della Scala. Bolle, infine ballerà anche con un robot sulle note di Franco Battiato.

Bolle Show, streaming

E’ possibile vedere Bolle Show in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.