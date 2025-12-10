Roberto Benigni: Pietro – Un uomo nel vento su Rai 1: trama e scaletta

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Pietro – Un uomo nel vento è un monologo teatrale di circa due ore interpretato e scritto da Roberto Benigni, in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 10 dicembre 2025 alle 21:30. Realizzato nei Giardini Vaticani (un luogo segreto e inedito per un evento televisivo), lo spettacolo è una produzione di Stand by Me e Vatican Media, distribuita da Fremantle, e celebra il Giubileo in chiusura.

Benigni, con il suo stile poetico e appassionato, racconta la vita di San Pietro – il pescatore galileo chiamato Simone – come un “uomo comune” travolto dal “vento irresistibile” dell’amore divino. Non si tratta di una lezione dottrinale, ma di una “storia di ragazzi” epica e umana, che enfatizza le fragilità, gli errori e la redenzione di Pietro, descritto come “il migliore amico di Gesù” e una figura con cui tutti possiamo identificarci: impulsivo, dubbioso, capace di cadere e rialzarsi.

La narrazione parte dal Vangelo, dipingendo Pietro non come il santo anziano con la barba bianca, ma come un giovane di circa 28 anni, coetaneo di Gesù. Benigni lo presenta come “uno di noi”: un uomo che soffre, gioisce, sbaglia, fraintende e si commuove. Il “vento” metaforico è la forza dell’amore cristiano, una “rivoluzione d’amore” che Pietro segue da Cafarnao fino a Roma, conquistando l’Impero non con armi, ma con l’idea di un Dio fatto uomo per insegnare ad amare anche il nemico. Benigni confessa di essersi “innamorato completamente” di Pietro durante la preparazione: “È proprio come noi, avrei fatto le stesse cose!”. Il monologo riflette sul Vangelo come testo che dà senso alla vita, rivelando che “le persone sono scrigni di un valore immenso” e che la fede è piena di dubbi – “chi non dubita non ha fede”.

Scaletta

Lo spettacolo è un flusso narrativo ininterrotto, senza interruzioni pubblicitarie evidenti, strutturato come un “rosario” di episodi evangelici e post-resurrezione. Benigni sgrana la storia con aneddoti vividi, poesie e riflessioni personali, intercalando citazioni dal Vangelo e commenti umoristici sulla natura umana di Pietro (“un disastro, non ne fa una giusta!”).

Introduzione e primo incontro (Galilea, Lago di Tiberiade)

Pietro (Simone, figlio di Giona) è un pescatore semplice a Cafarnao, colonia romana. Suo fratello Andrea lo porta da Gesù, un giovane di Nazareth figlio di un falegname. Gesù lo fissa e gli dice: “Tu sei Simone, ti chiamerai Cefa (Pietro – la Roccia)”. Benigni enfatizza: “Le cose più importanti si incontrano, non si insegnano”. È l’inizio del “vento” che lo travolgerà.

Gli episodi miracolosi e la chiamata

La pesca miracolosa: i pesci riempiono le reti di giorno, quando non si pesca mai. Gesù dice: “Seguimi, sarai pescatore di uomini”. Poi la guarigione della suocera di Pietro e altri segni: Pietro è impulsivo, si lascia “afferrare” da Gesù, ma dubita (es. cammina sull’acqua e affonda: “Uomo di poca fede!”). Benigni riflette: “Dopo il Vangelo, guardi le persone in modo diverso – sono tutte piene di un amore sconvolgente”.

Le fragilità umane a Gerusalemme

Pietro emerge come “confuso e sbagliato”: rifiuta il lavaggio dei piedi da Gesù, si addormenta nel Getsemani invece di vegliare, estrae la spada durante l’arresto di Gesù. Culmina nel triplice rinnegamento per paura: “La paura è ciò che ci rende umani, e la fede è dubitare di Dio (non del teorema di Pitagora!)”. Benigni: “Pietro è il dark side che non abbiamo mai visto – si arrabbia, piange, fraintende”.

L’investitura e la Resurrezione

A Cesarea di Filippo, Gesù rivela: “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Ti darò le chiavi del Regno dei Cieli”. Dopo la crocifissione (Pietro non è al Calvario), la Resurrezione: sul lago, Gesù chiede tre volte “Simone, mi ami?”, riecheggiando i tre rinnegamenti. Pietro riceve le “chiavi del Paradiso” – il compito più grande mai dato a un uomo.

La missione a Roma e il martirio

Pietro arriva nella Roma imperiale per predicare l’uguaglianza e l’amore: “Non con armi, ma con un’idea – Dio crocifisso come un bandito per insegnarci ad amare”. Conversioni, arresto nel Carcere Mamertino, incendio di Roma. Durante la fuga sulla Via Appia, appare Gesù: Pietro capisce l’amore vero e torna. Si lascia catturare, predicando fino alla fine. Chiede la crocifissione a testa in giù: “Non sono degno di morire come Lui”. Ultimo pensiero: “Signore, tu lo sai che ti amo”. Benigni conclude: “Amatevi – era questo il mistero del vento”.

Lo spettacolo è un evento unico, senza pubblico in studio ma con estratti mostrati al Papa Leone XIV, che ha commentato: “Che bello, parla di amore”. È il secondo monologo tv di Benigni nel 2025, dopo Il Sogno su Ventotene, e punta a un pubblico internazionale per la sua universalità.