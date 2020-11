Rita Levi-Montalcini su Raiuno, quante puntate sono?

Una storia che non poteva non finire in tv sotto forma di fiction: stiamo parlando di Rita Levi-Montalcini, film-tv che Raiuno trasmette questa sera, 26 novembre 2020, e che racconterà gli sforzi della scienziata Premio Nobel nel suo campo di ricerca.

Ma da quante puntate è composto Rita Levi-Montalcini? Trattandosi di un film-tv, la fiction non ha un numero di puntate, e va in onda in una sola serata. La durata della fiction, diretta da Alberto Negrin e con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, è di 100 minuti.

Rita Levi-Montalcini film, la trama

Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto tra i tanti riconoscimenti venuti a coronare una lunghissima carriera di scienziata. E tuttavia la sua soddisfazione non è completa. Qualcosa manca, qualcosa di decisivo.

La scoperta per la quale ha conseguito il Nobel, avvenuta intorno alla metà degli anni ’50, aveva acceso in lei e nella comunità scientifica nuove speranze di cura. Rita era riuscita a individuare e isolare il Nerve Growth Factor (NGF), il Santo Graal delle neuroscienze, l’elemento fino ad allora sconosciuto che permette alle fibre nervose di rigenerarsi.

Alla speranza però avevano fatto seguito anni di delusioni. Per quanti sforzi fossero stati compiuti nei più importanti laboratori del mondo, l’NGF non aveva avuto applicazioni cliniche. Per Rita era stato uno smacco enorme. La partita tra Rita e il Nerve Growth Factor si riapre quando la scienziata si imbatte in Elena (Elisa Carletti), una giovane violinista che rischia di diventare cieca a causa di una rara patologia della cornea di origine neurologica.

Il suo collaboratore storico, Franco (Luca Angeletti), in segreto sta già conducendo degli esperimenti sulle possibili applicazioni della sua scoperta alle malattie della vista, ma la prima reazione di Rita è negativa. Di cure a base di NGF non vuole più sentir parlare: sono state troppe le delusioni in passato e sarebbe da irresponsabili suscitare speranze di guarigione quando non ne esistono.

I timori di fallire di nuovo cedono quando Rita va a trovare Elena, che sa di diventare cieca e fatica ad accettare il suo destino. Il dramma di Elena pone Rita di fronte a una scelta drammatica: rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento? Rita sceglie di raccogliere la sfida e fare tutto il possibile perché la piccola Elena possa tornare a vedere.

Torna in laboratorio, insieme a Franco e a un giovane oculista, Lamberti (Ernesto D’Argenio). Per giorni e notti, insieme ai suoi collaboratori, non stacca gli occhi dal microscopio e intanto ripercorre freneticamente tutti i dossier relativi alle ricerche compiute in passato, nella speranza di trovare un elemento trascurato o un errore.

L’obiettivo sembra, infine, raggiunto: il Nerve Growth Factor viene sintetizzato sotto forma di collirio. È Rita stessa a portarlo a Elena e ad assisterla nei giorni in cui, con gli occhi bendati, attende di sapere se potrà tornare a vedere. Ecco, il momento di togliere le bende è arrivato. Tutta la vita di Rita è in gioco.