Rita Levi-Montalcini, il film-tv: il cast

A guidare il cast di Rita Levi-Montalcini, il film-tv in onda su Raiuno il 26 novembre 2020, c’è un’attrice estremamente nota al pubblico della fiction generalista, ovvero Elena Sofia Ricci. L’attrice, nota in tv soprattutto per il ruolo di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti, qui veste i panni della scienziata Premio Nobel nel 1986.

Il film-tv non ripercorre tutta la vita di Levi-Montalcini, ma racconta i suoi sforzi per fare in modo che la scoperta che le ha fatto vincere il Nobel, ovvero il Fattore dell’Accrescimento Nervoso, avesse un’applicazione clinica.

Rita Levi-Montalcini, il cast

Ecco il cast di Rita Levi-Montalcini:

Elena Sofia Ricci: Rita Levi-Montalcini;

Luca Angeletti: Franco, storico collaboratore della protagonista;

Ernesto D’Argenio: Lamberti, oculista che aiuta la Levi-Montalcini nella sua ricerca;

Elisa Carletti: Elena, giovane violinista che rischia di diventare cieca a causa di una patologia alla cornea e la cui situazione spinge Rita a riprendere in mano le ricerche;

Francesco Procopio: padre di Elena:

Katia Greco: madre di Elena;

Dora Romano: governante;

Morena Gentile: moglie di Franco;

Andrea Lolli: prof. Canò;

Matteo Olivetti: Guido;

Maurizio Donadoni: prof. Poli-Richeter;

Franco Castellano: prof. Giuseppe Levi.