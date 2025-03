Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 25 marzo 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Riscatto d’amore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Riscatto d’amore – Trama

Il film Riscatto d’amore (titolo originale: Redeeming Love) è un adattamento cinematografico del romanzo bestseller di Francine Rivers, diretto da D.J. Caruso. Ambientato durante la corsa all’oro nella California del 1850, il film intreccia una storia d’amore intensa e drammatica con temi di redenzione, fede e perseveranza.

La storia segue Angel (Abigail Cowen), una giovane donna venduta alla prostituzione da bambina, che vive una vita segnata dal tradimento, dall’odio verso se stessa e dalla sfiducia negli altri. La sua esistenza cambia quando incontra Michael Hosea (Tom Lewis), un uomo di profonda fede che si innamora di lei e decide di salvarla, offrendole un amore incondizionato. Tuttavia, Angel, tormentata dal suo passato e dal senso di indegnità, fugge da questa nuova vita che non crede di meritare.

Michael, determinato a non arrendersi, parte alla sua ricerca, mentre Angel scopre gradualmente di avere il potere di scegliere il proprio destino. Sullo sfondo della dura realtà della California dell’epoca, il film esplora il conflitto interiore della protagonista e il potere trasformativo dell’amore e della redenzione, ispirandosi alla storia biblica di Gomer e Osea.

Riscatto d’amore – Cast

Abigail Cowen interpreta Angel, la protagonista. Conosciuta per il ruolo di Dorcas in Le terrificanti avventure di Sabrina, dà vita a una donna complessa e tormentata che cerca la propria salvezza.

Tom Lewis è Michael Hosea, l’uomo che rappresenta l’amore puro e la perseveranza.

Eric Dane interpreta Duke, il crudele sfruttatore di Angel, un personaggio oscuro e minaccioso. È noto per il ruolo di Mark Sloan in Grey’s Anatomy.

Famke Janssen appare in un ruolo secondario, aggiungendo profondità al cast con la sua esperienza (famosa per X-Men).

Altri attori: Logan Marshall-Green, Nina Dobrev e Ke-Xi Wu

