Rinascere film, il cast

Un giovane attore, già visto in numerose fiction Rai e Mediaset, che questa volta ricopre il ruolo di protagonista. E’ Giancarlo Commare, diventato famoso soprattutto con Il Paradiso delle Signore (era Rocco Amato), ad interpretare Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto protagonista di una brutta vicenda di cronaca raccontata in Rinascere, il film-tv di Raiuno in onda domenica 8 maggio 2022.

L’attore guida un cast non particolarmente ampio, ma formato da attori ed attrici che interpretano coloro che sono stati (e lo sono ancora) vicini a Manuel, che ha raccontato la sua vicenda nel libro “Rinascere”, da cui il film-tv è liberamente tratto. Scopriamo insieme, allora, il cast di Rinascere.

Giancarlo Commare è Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore che riceve due colpi di pistola da due persone che volevano colpire un’altra persona in una lotta tra bande;

Alessio Boni è Franco Bortuzzo, padre di Manuel;

Gea Dall’Orto è Martina, nuotatrice e fidanzata di Manuel, che all’inizio fa fatica a stargli vicino;

Salvatore Nicolella è Alfonso, ragazzo sulla sedia a rotelle che Manuel incontra in ospedale e che diventa suo amico, aiutandolo a trovare la forza per riprendere in mano la sua vita;

David Coco è Davide, medico che in passato ha avuto una ferita simile a quella di Manuel ma che ora è tornato a camminare, e che vuole aiutarlo;

Francesca Beggio è Rossella, madre di Manuel;

Pietro Giannini è Kevin, fratello di Manuel;

Sara Avallone è Michelle, sorella di Manuel;

Giorgia Frank è Jennifer, sorella di Manuel;

Federico Antonucci è Alessandro;

Viktorie Ignoto è Michela;

Chiara Ferrara è Laura;

Giorgio Gobbi è il Dott. Larini;

Mimmo Mancini è il Prof. Carpi;

Luca Ribezzo è Morini;

Edoardo Persia è il selezionatore delle Paralimpiadi.