Richie Rich – Il più ricco del mondo, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 20 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Richie Rich – Il più ricco del mondo che nel 1994 cercò di sfruttare la fama raggiunta dal “ragazzo d’oro” Macaulay Culkin (Mamma ho perso l’aereo). Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Richie Rich – Il più ricco del mondo – Trama

Richie Rich è un dodicenne che ha tutto ciò che si possa desiderare: una casa enorme, una macchina volante, un cane parlante e un maggiordomo personale. Tuttavia, Richie è anche un ragazzo solitario. Non ha amici della sua età, perché tutti lo temono o lo invidiano.

Un giorno, il padre di Richie, Richard Rich Sr., muore in un incidente aereo. Richie eredita l’intera fortuna della famiglia, ma viene anche rapito da Lawrence Van Dough, un uomo d’affari senza scrupoli che vuole impadronirsi della Rich Industries.

Richie viene aiutato a fuggire da Diane Pazinski, una ragazza del suo stesso liceo che è innamorata di lui. Insieme, i due ragazzi affrontano Van Dough e i suoi scagnozzi, e alla fine riescono a salvare la Rich Industries e a fermare i piani di Van Dough.

Richie Rich – Il più ricco del mondo – Cast

Il cast principale include:

Macaulay Culkin: Richie Rich

John Larroquette: Lawrence Van Dough

Edward Herrmann: Richard Rich Sr.

Christine Ebersole: Regina Rich

Jonathan Hyde: Herbert Arthur Runcible Cadbury

Michael McShane: professor Keenbean

Chelcie Ross: Ferguson

Mariangela Pino: Diane Pazinski