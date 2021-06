Ricetta per un inganno, film-tv: trama, finale e cast

Il 23 giugno 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda Ricetta per un inganno, film-tv andato in onda nel 2019 su Lifetime con il titolo “Recipe for danger” (ma noto anche come “Fatal friend request”). Il fil-tv è un thriller in cui la protagonista si ritrova coinvolta nel diabolico piano di un’altra donna, intenzionata a rovinarle la vita.

Ricetta per un inganno, la trama

Vanessa (Bree Williamson) e Mark (Adam Hurtig) hanno adottato Lacy (Annelise Pollmann) e vivono felici. Vanessa inaugura il suo ristorante e le cose vanno a gonfie vele. Purtroppo però il suo aiuto, Ricardo Gomez (Ernesto Griffith), viene ucciso e Vanessa lo sostituisce con una bravissima cuoca: Taryn (Sarah Lind), che ha da poco iniziato a seguire Vanessa sui social.

Sembra tutto procedere a meraviglia, anche se certi comportamenti di Taryn destano qualche apprensione. La donna, infatti, si avvicina sempre più a Lacy, conquistando la sua fiducia, mentre cerca di sabotare Vanessa con una serie di ostacoli che le impediscono di svolgere al meglio il suo lavoro e stare vicino alla figlia.

Chelsea (Kate Yacula), amica di Vanessa, l’avverte di aver sentito Taryn parlare con una donna che l’ha chiamata Tina, insospettendosi. Ma Vanessa vuole dare fiducia a Taryn. In realtà, però, Taryn riesce a rapire Lacy ed a portarla nella sua casa.

Ricetta per un inganno, finale

Taryn è la madre biologica di Lacy: la donna, che soffre di disturbi psichici, non ha potuto crescere la figlia, dopo essere finita in prigione per aver accoltellato una donna. Qui, oltre a lavorare in mensa, ha conosciuto Ginny (Stefanie Wiens), la sua compagna di cella, colei con cui Chelsea la vede parlare.

La donna, dopo aver ucciso Ricardo, è riuscita a farsi assumere da Vanessa, con l’obiettivo di rapire Lacy. Vanessa scopre tutto e raggiunge la donna, mentre Lacy cerca in tutti i modi di fuggire. Taryn e Vanessa si confrontano, ma è Lacy a riuscire a distrarre Taryn, mordendola. Vanessa, così, spara alla donna, in attesa che la Polizia la arresti. In questo modo, Vanessa, Mark e Lacy possono vivere serenamente.

Ricetta per un inganno, cast

Ecco il cast di Ricetta per un inganno:

Bree Williamson: Vanessa

Adam Hurtig: Mark

Annelise Pollmann: Lacy

Ernesto Griffith: Ricardo Gomez

Sarah Lind: Taryn

Kate Yacula: Chelsea

Stefanie Wiens: Ginny

Will Woytowich: Phil Amhurst

Ricetta per un inganno, streaming

E’ possibile vedere Ricetta per un inganno in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.