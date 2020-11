Riaccendiamo i Fuochi: Trattoria Le Combattenti di Milano (streaming)

Lunedì 2 novembre 2020 è andata in onda la seconda puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy.

La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La seconda puntata vede protagonista la Trattoria Le Combattenti di Milano, un locale gestito da due sorelle ,a cui fiorente attività è stata messa al tappeto dall’emergenza Covid e dalla riduzione dei tavoli e dei clienti. L’infiltrato è Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana.

Riaccendiamo i Fuochi in Streaming

Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere.

La base c’è, ora bisogna rimboccarsi le maniche e riaccendere la speranza. 💪

Dove si trova la Trattoria Le Combattenti

La Trattoria Le Combattenti si trova in Via Francesco Londonio, 18 a Milano (zona Sempione, vicino all’Arco della Pace.)